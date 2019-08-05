Іран назвав країну, якій належить ще один затриманий танкер

Іран заявив, що напередодні затримав іракський танкер і семеро моряків за "контрабанду пального для деяких арабських країн".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство нафти Іраку заявило, що не причетне до затриманого судна і що працює над тим, щоб зібрати інформацію про це.

Інцидент трапився на тлі посиленої напруженості внаслідок посилення санкцій США проти нафтового сектору Ірану.

Санкції були застосовані після одностороннього виходу Вашингтона із ядерної угоди 2015 року.

Читайте також США залишать виключення з санкцій для 5 іранських ядерних програм - ЗМІ

Якщо повідомлення підтвердиться, іракський танкер буде третім іноземним судном, яке захопив Іран за останні тижні.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.