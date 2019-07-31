США залишать виключення з санкцій для 5 іранських ядерних програм - ЗМІ

Сполучені Штати цього тижня оголосять про те, що залишать чинними виключення з режиму санкцій щодо п'яти іранських ядерних програм, які дозволяють Росії, Китаю і європейським країнам продовжувати цивільне ядерне співробітництво з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, президент Дональд Трамп на зустрічі в Овальному кабінеті минулого тижня підтримав міністра фінансів Стівена Мнучіна, який виступив за такий крок.

"Мнучін говорив Трампу, що, якщо станом на 1 серпня не буде оголошено про продовження винятків, як того вимагає закон, Сполучені Штати повинні будуть накласти санкції на російські, китайські та європейські фірми, які беруть участь в проєктах в Ірані, які були створені в рамках ядерної угоди 2015 року", - пише видання з посиланням на шість неназваних чиновників.

За даними видання, проти пропозиції Мнучіна виступали держсекретар Майкл Помпео і помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Держдепартамент США в травні продовжив п'ять з семи виключень із санкцій на 90 днів. Вони дозволяють працювати на іранській атомній станції в Бушері, на установці по збагаченню в Фордо, ядерному комплексі в Араку і в Тегеранському дослідницькому реакторі.

Влада європейських країн закликає Вашингтон не анулювати такі виключення, щоб уникнути повного розпаду ядерної угоди з Іраном.