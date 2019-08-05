Иран назвал страну, которой принадлежит еще один задержанный танкер

Иран заявил, что накануне задержал иракский танкер и семь моряков за "контрабанду горючего для некоторых арабских стран".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министерство нефти Ирака заявило, что не причастно к задержанному судну и работает над тем, чтобы собрать информацию об этом.

Инцидент произошел на фоне усиленной напряженности вследствие усиления санкций США против нефтяного сектора Ирана.

Санкции были применены после одностороннего выхода Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года.

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Если сообщение подтвердится, иракский танкер станет третьим иностранным судном, которое захватил Иран за последние недели.

Как известно, в прошлом месяце Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.