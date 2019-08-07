Зеленський подзвонить Меркель і Макрону, вимагає термінової "нормандської зустрічі"

Президент Володимир Зеленський планує у середу зідзвонитися з главами Франції та Німеччини і вимагає термінової зустрічі у "нормандському форматі" після загибелі 4 українських військових на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у середу на брифінгу журналістам у Києві перед вильотом до Туреччини.

Зеленський розповів, що вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Путіним.

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"Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей", - повідомив президент.

"Другий дзвінок у мене буде з президентом Макроном в Туреччині", - сказав Зеленський, додавши, що його виліт затримується через "жорсткі події учора".

"Зараз терміново будемо вилітати. Якщо щось у нас відбудеться, то мені прийдеться повернутися. Турецька сторона про це знає і з порозумінням (до цього – Ред.) відноситься президент Туреччини Ердоган", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні планує зідзвонитися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, "якщо у неї буде час", і домовитись про термінову зустріч.

"Щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у "нормандському форматі". Скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всі попередні дипломатичні домовленості. Щоб ми по-людськи перш за все ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", - додав президент.

6 серпня денному зведенні Міноборони йшлося, що о 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення несумісні з життям.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.