Зеленский позвонит Меркель и Макрону, требует срочной "нормандской встречи"

Президент Владимир Зеленский планирует в среду созвониться с главами Франции и Германии и требует срочной встречи в "нормандском формате" после гибели 4 украинских военных на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в среду на брифинге журналистам в Киеве перед вылетом в Турцию.

Зеленский рассказал, что утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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"Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", - сообщил президент.

"Второй звонок у меня будет с президентом Макроном в Турции", - сказал Зеленский, добавив, что его вылет задерживается из-за "жестких событий вчера".

"Сейчас срочно будем вылетать. Если что-то у нас состоится, то мне придется вернуться. Турецкая сторона об этом знает и с пониманием (до этого — Ред.) относится президент Турции Эрдоган", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня планирует созвониться с канцлером Германии Ангелой Меркель, "если у нее будет время", и договориться о срочной встрече.

"Чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". Сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы это произошло несмотря на все предыдущие дипломатические договоренности. Чтобы мы по-человечески прежде всего относились друг к другу, понимали, что это очень важно, и чтобы эта встреча состоялась в ближайшее время", - добавил президент.

6 августа в дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.

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