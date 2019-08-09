Италия: правая "Лига" инициирует вотум недоверия правительству

Партия власти Италии "Лига" заявила в пятницу, что инициирует в Сенате вотум недоверия правительству и надеется, что страна быстро пойдет на досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Те, кто теряет время, наносят вред стране", - говорится в заявлении ультраправой политической силы.

Лидер "Лиги" Сальвини, который является заместителем премьер-министра и министром внутренних дел, ранее заявил, что коалиция с "Движением 5 звезд" распалась, и призвал к новым выборам.

Парламент закрыт на летние каникулы, а решение о его досрочном созыве будет принимать президент Сената.

Президент республики Серджо Маттарелла имеет исключительное право распустить парламент и назначить выборы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в четверг, что Сальвини должен объяснить итальянцам, почему он хочет свергнуть коалиционное правительство.

Напряженность между коалиционными партнерами, ультраправой "Лигой" и "Движением 5 звезд", высока из-за разногласий по ряду вопросов.

Последний камень преткновения - отклонения в Сенате призыва "Движения 5 звезд" прекратить строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином, которое поддерживает "Лига".

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