Трамп каже, що не хоче війни після атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що, найімовірніше, Іран стоїть за нападами на нафтові заводи в Саудівській Аравії, але наголосив, що не хоче переходити до війни, оскільки атаки призвели до зростання цін на нафту і зміцнили побоювання нового конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Іран відкинув звинувачення США після ударів у суботу, які пошкодили найбільший у світі завод переробки сировини та спричинили найсерйозніший стрибок цін на нафту за десятиліття.

Відносини між США та Іраном погіршилися після того, як Трамп вийшов з іранської ядерної угоди торік і відновив санкції за ядерні та балістичні програми Тегерана. Вашингтон також хоче здійснити тиск на Тегеран, щоби припинити підтримку з його боку регіональних маріонеткових сил, зокрема в Ємені, де саудівські сили чотири роки ведуть боротьбу з підтриманими Іраном хуситами.

США все ще розслідують, чи стоїть Іран за ударами, сказав Трамп, але "це, безумовно, так виглядає на цей момент".

"Я той, хто волів би не мати війни", - сказав Трамп.

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Кілька членів Кабміну США, включаючи держсекретаря Майка Помпео та міністра енергетики Ріка Перрі, звинуватили в ударах Тегеран. Помпео та інші незабаром поїдуть до Саудівської Аравії, заявив Трамп.

Через день після того, як Трамп заявив, що США були "в бойовій готовності", щоб відповісти на інцидент, він у понеділок заявив, що "не поспішає" робити це.

"У нас є багато варіантів, але я зараз не розглядаю варіанти. Ми хочемо остаточно з'ясувати, хто це зробив", - сказав він.

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що удари були здійснені "єменськими людьми", що помстилися за напади військової коаліції під керівництвом Саудівської Аравії у війні з хуситами.