Трамп говорит, что не хочет войны после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, скорее всего, Иран стоит за нападениями на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, но отметил, что не хочет переходить к войне, поскольку атаки привели к росту цен на нефть и укрепили опасения нового конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Иран отверг обвинение США после ударов в субботу, которые повредили крупнейший в мире завод по переработке сырья и повлекли самый большой скачок цен на нефть за десятилетие.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как Трамп вышел из иранской ядерной сделки в прошлом году и возобновил санкции за ядерные и баллистические программы Тегерана. Вашингтон также хочет оказать давление на Тегеран, чтобы прекратить поддержку с его стороны региональных марионеточных сил, в частности в Йемене, где саудовские силы четыре года ведут борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами.

США все еще расследуют, стоит ли Иран за ударами, сказал Трамп, но "это, безусловно, на данный момент выглядит именно так".

"Я тот, кто предпочел бы не иметь войны", - сказал Трамп.

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Несколько членов правительства США, включая госсекретаря Майка Помпео и министра энергетики Рика Перри, обвинили в ударах Тегеран. Помпео и другие вскоре поедут в Саудовскую Аравию, заявил Трамп.

Через день после того, как Трамп заявил, что США были "в боевой готовности", чтобы ответить на инцидент, он в понедельник заявил, что "не спешит" делать этого.

"У нас есть много вариантов, но я сейчас не рассматриваю варианты. Мы хотим окончательно найти, кто это сделал", - сказал президент США.

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что удары были осуществлены "йеменскими людьми", которые отомстили за нападения военной коалиции под руководством Саудовской Аравии в войне с хуситами.