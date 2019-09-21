Трамп наполягає, що не порушував закон під час переговорів із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заперечив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським були якісь незаконні вимоги до української влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Фейкові ЗМІ і їх партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування проти його сина, або вони не отримають дуже велику кількість грошей від США", - написав Трамп.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

"Тому вони сфабрикували історію про мене і зовсім прекрасну і рутинну бесіду, яку я провів із новим Президентом України. Не було сказано нічого, що було б неправильним, але вимога Байдена, з іншого боку, було повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти!", - додав він.

У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з іноземним лідером, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.