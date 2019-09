У США не вщухає розголос через розмову Трампа з іноземним лідером, ймовірно Зеленським

У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову президента Трампа з іноземним лідером, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.

Все почалося у середу, коли видання The Washington Post повідомило про скаргу інформатора на адресу генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона. У скарзі співробітник розвідки заявив, що має інформацію про якусь "обіцянку" президента Трампа лідеру іноземної держави, яка його стурбувала.

The Washington Post і The New York Times пізніше повідомили, що цей інцидент стосується України.

У четвер в комітеті з розвідки Палати представників США відбулися закриті слухання за участі генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона з приводу скарги, деталі якої здебільшого невідомі.

У п’ятницю Трамп заявив, що замість детальної уваги до його розмови слід зосередитися на зв'язках кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена з Україною під час його перебування на посаді віцепрезидента.

"Не важливо, що я обговорював, але я скажу вам це, хтось повинен вивчити заяву Джо Байдена", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії.

Глава США додав, що не знає, чи скарга інформатора стосується його розмови з Зеленським. Він зазначив, що його розмови з іноземними лідерами "завжди доречні".

Він також сказав, що не знає, хто є інформатором, але назвав скаргу "партизанською" і "смішною".

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.