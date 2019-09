Трамп настаивает, что не нарушал закон во время переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отрицает, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским были какие-то незаконные требования к украинской власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против сына, или они не получат очень большое количество денег от США" - написал Трамп.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!