Трамп настаивает, что не нарушал закон во время переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отрицает, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским были какие-то незаконные требования к украинской власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против сына, или они не получат очень большое количество денег от США" - написал Трамп.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

"Поэтому они сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасную и рутинную беседу, которую я провел с новым Президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!", - добавил он.

В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".