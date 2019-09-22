Помпео звинуватив Байдена в корупції через українську справу

Державний секретар США Майк Помпео в неділю звинуватив політичного конкурента президента Дональда Трампа - демократа Джо Байдена в неприйнятному втручанні для захисту свого сина від розслідування в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Колишній віцепрезидент Джо Байден "поводив себе неприйнятно", - сказав Помпео в ефірі ABC, додавши, що він втрутився "корумпованим способом" і що слід розслідувати дії Байдена.

У Вашингтоні кілька днів не вщухає розголос через розмову Трампа з президентом України, у якій американський глава держави дав обіцянку, що стривожила співробітника розвідки.

Американські ЗМІ зазначають, що пильну увагу до скарги розвідника спричинило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Читайте також Трамп захищає розмову із Зеленським: Байден зробив помилку

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною в спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".