Помпео обвинил Байдена в коррупции из-за украинского дела

Государственный секретарь США Майк Помпео в воскресенье обвинил политического конкурента президента Дональда Трампа - демократа Джо Байдена в неприемлемом вмешательстве для защиты своего сына от расследования в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Бывший вице-президент Джо Байден "вел себя неприемлемо", - сказал Помпео в эфире ABC, добавив, что он вмешался "коррумпированным способом" и что следует расследовать действия Байдена.

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В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке подать бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".