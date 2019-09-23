Землетрус в Албанії: журналістів затримали за поширення паніки

Албанська поліція заявила, що затримала двох журналістів - Аурела Ракіплларі з веб-сайту новин Syri.net та Даніела Грица з газети Shekulli за "публікацію неправдивої інформації, яка викликала паніку" щодо наближення нового землетрусу.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

21 вересня на південному заході Албанії стався землетрус магнітудою 5,8 бала. Це був найсильнішій землетрус в країні за останні 30 років. Найбільше підземні поштовхи відчувалися в містах Дуррес та Тирана. Було пошкоджено сотні будинків, постраждали понад 100 осіб.

Після землетрусу в суботу деякі люди спали у своїх машинах чи на полях. Однак після чергового сильного тремтіння о 20 вечора в неділю деякі ЗМІ повідомили ще тривожнішу новину, заявивши: "Грецький сейсмограф каже: тримайтеся подалі від ваших будинків, близько 23:30 очікується великий землетрус".

Тоді цілі сім'ї ринулися покидати свої будинки, а велике шосе було заповнене автомобілями, які намагалися виїхати зі столиці, Тирани. Паніка тривала близько двох годин, після чого люди почали заспокоюватися.

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Syri.net, опозиційне медіа, заявило, що арешт журналіста є вибірковим і має на меті закрити вільні ЗМІ.

"Новина, яка порадила громадянам залишатися на вулиці через прогноз грецького сейсмографа, використовується як виправдання [прем'єр-міністром Еді] Рамою, щоб закрити найважливіший антиурядовий портал", - заявила Syri.

Останніми днями албанські ЗМІ давали широкі інтерв'ю з грецьким сейсмографом Акісом Целентісом. За його словами, Албанія розташована в активній сейсмічній зоні, і ймовірність великих землетрусів залишається високою. Однак деякі ЗМІ вийшли за рамки його слів, передбачивши великий землетрус об 11 годині вечора.