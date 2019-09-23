Фейки про наближення нового потужного землетрусу спричинили паніку в Тирані
Міністр оборони Албанії Олта Джачка пригрозила покаранням для зловмисників, що розповсюджують фейкові прогнози про наближення землетрусу. Напередодні ввечері на вулицях Тирани виникла паніка після того, як деякі портали повідомили, що о 23:30 мав статися потужний землетрус.
Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ATA.
"Кожен, хто поширив цю фальшиву новину, вчинив тяжкий злочин, передбачений Кримінальним кодексом", - сказала вона, пообіцявши знайти та покарати зловмисників.
Сотні людей покинули свої будинки в Тирані ввечері 22 вересня, побоюючись нового землетрусу.
"Землетруси не можна передбачити, і нерозумно стверджувати, що можна спрогнозувати час та силу землетрусу", - зазначила міністр. "Громадяни повинні заспокоїтися, оскільки новина - це збочена ідея хворого розуму, який використовує свої побоювання, щоб поширювати невпевненість", - додала Джачка.
"Відповідальних притягнуть до відповідальності" за поширення паніки, підсумувала вона.
Нагадаємо, 21 вересня на південному заході Албанії стався землетрус магнітудою 5,8 бала. Це був найсильнішій землетрус в країні за останні 30 років. Найбільше підземні поштовхи відчувалися в містах Дуррес та Тирана. Було пошкоджено сотні будинків, утім, жертв вдалося уникнути. Постраждали понад 100 осіб.