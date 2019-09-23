Землетрясение в Албании: журналистов задержали за распространение паники

Албанская полиция заявила, что задержала двух журналистов - Аурела Ракипллари с сайта новостей Syri.net и Даниэла Грица из газеты Shekulli за "публикацию ложной информации, которая вызвала панику" о приближении нового землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

21 сентября на юго-западе Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, самое сильное в стране за последние 30 лет. Больше всего подземные толчки ощущались в городах Дуррес и Тирана. Были повреждены сотни домов, пострадали более 100 человек.

После землетрясения в субботу некоторые люди спали в своих машинах или на полях. Однако после очередного сильного дрожания в 20:00 в воскресенье некоторые СМИ сообщили еще более тревожную новость, заявив: "Греческий сейсмограф говорит: держитесь подальше от ваших домов, около 23:30 ожидается сильное землетрясение".

Тогда целые семьи поспешили покинуть свои дома, а большое шоссе было заполнено автомобилями, которые пытались выехать из столицы Тираны. Паника продолжалась около двух часов, после чего люди начали успокаиваться.

Syri.net, оппозиционное СМИ, заявило, что арест журналиста является выборочным и имеет целью закрыть свободные СМИ.

"Новость, которая посоветовала гражданам оставаться на улице из-за прогноза греческого сейсмографа, используется как оправдание [премьер-министром Эди] Рамой, чтобы закрыть важнейший антиправительственный портал", - заявила Syri.

В последние дни албанские СМИ публиковали подробные интервью с греческим сейсмографом Акисом Целентисом. По его словам, Албания расположена в активной сейсмической зоне, и вероятность крупных землетрясений остается высокой. Однако некоторые СМИ вышли за рамки его слов, предсказав сильное землетрясение около 23:00.