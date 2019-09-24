"Звільнений" Іраном британський танкер досі в іранських водах

Нафтовий танкер під британським прапором, захоплений Іраном у липні, досі перебуває в іранських водах.

Про це заявив голова шведської судноплавної фірми, що володіє судном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Ерік Ханелл, генеральний директор Stena Bulk, заявив у вівторок, що "ми нічого не знаємо про те, чому воно досі там".

У понеділок представник іранського уряду заявив, що судове провадження закінчилося, і судно, яке утримують в іранському порту Бандар Аббас з 19 липня, отримало свободу пересування.

Іран захопив танкер у Ормузькій протоці після того, як влада Гібралтару захопила іранський танкер, який перевозив сирої нафти на 130 мільйонів доларів, за підозрою в порушенні санкцій Європейського Союзу щодо Сирії.

Тегеран нині стикається з додатковим світовим тиском після звинувачення в атаках на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.