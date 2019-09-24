"Освобожденный" Ираном британский танкер до сих пор в иранских водах

Нефтяной танкер под британским флагом, захваченный Ираном в июле, до сих пор находится в иранских водах.

Об этом заявил председатель шведской судоходной компании, владеющей судном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Эрик Ханелл, генеральный директор Stena Bulk, заявил во вторник, что "мы ничего не знаем о том, почему оно до сих пор там".

В понедельник представитель иранского правительства заявил, что судебное разбирательство закончилось, и судно, удерживаемое в иранском порту Бандар Аббас с 19 июля, получило свободу передвижения.

Иран захватил танкер в Ормузском проливе после того, как власти Гибралтара захватила иранский танкер, перевозивший сырой нефти на 130 млн долларов, по подозрению в нарушении санкций Европейского Союза в отношении Сирии.

Тегеран в настоящее время сталкивается с дополнительным мировым давлением после обвинения в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.