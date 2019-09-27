Іран відпустив затриманий британський танкер

Британський танкер Stena Impero, затриманий Іраном у липні, розпочав рух і вийшов з порту Бандар Аббас у п'ятницю, згідно з даними відстеження кораблів Refinitiv.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Іран захопив танкер у Ормузькій протоці після того, як влада Гібралтару захопила іранський танкер, який перевозив сирої нафти на 130 мільйонів доларів, за підозрою в порушенні санкцій Європейського Союзу щодо Сирії. Це судно було випущено в серпні.

У понеділок представник іранського уряду заявив, що судове провадження закінчилося, і британське судно отримало свободу пересування.

Stena Impero прямує в Об'єднані Арабські Емірати, показали дані відстеження. З нормальною швидкістю танкер досягне пункту призначення протягом пів дня.

Тегеран нині стикається з додатковим світовим тиском після звинувачення в атаках на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, які призвели до різкого стрибка цін на нафту.