Иран отпустил задержанный британский танкер

Британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном в июле, начал движение и вышел из порта Бандар Аббас в пятницу, по данным отслеживания кораблей Refinitiv.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Иран захватил танкер в Ормузском проливе после того, как власти Гибралтара захватили иранский танкер, перевозивший сырую нефть на 130 млн долларов, по подозрению в нарушении санкций Европейского Союза в отношении Сирии. Это судно было отпущено в августе.

В понедельник представитель иранского правительства заявил, что судебное разбирательство закончилось, и британское судно получило свободу передвижения.

Stena Impero направляется в Объединенные Арабские Эмираты, показали данные отслеживания. С нормальной скоростью танкер достигнет пункта назначения за полдня.

Тегеран в настоящее время сталкивается с дополнительным мировым давлением после обвинения в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые привели к резкому скачку цен на нефть.