Джонсон вимагає дострокових виборів 15 жовтня, якщо парламент заблокує Brexit

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зажадав проведення позачергових виборів 15 жовтня, якщо депутати затвердять законопроєкт, що вимагає від глави уряду добиватися відтермінування Brexit.

Про це він заявив під час дебатів в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон назвав дії депутатів спробою капітуляції перед ЄС і закликав лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна погодитися на вибори 15 жовтня.

"Чи можу я попросити лідера опозиції підтвердити, що, якщо цей законопроєкт про капітуляцію буде прийнятий, він дозволить народу цієї країни висловити свою думку 15 жовтня", - заявив Джонсон.

Він також заявив, що його стратегія полягала в тому, щоб укласти угоду про Brexit до саміту ЄС 17 жовтня і "зробити Brexit виконаним".

Джонсон сказав, що британський уряд домігся істотного прогресу і успіху в усуненні проблеми "запасного механізму" для ірландського кордону.

Для ухвалення рішення про дострокові вибори необхідна підтримка двох третин депутатів.

Нагадаємо, уряд Бориса Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.

Сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.