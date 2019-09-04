Джонсон вимагає дострокових виборів 15 жовтня, якщо парламент заблокує Brexit
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зажадав проведення позачергових виборів 15 жовтня, якщо депутати затвердять законопроєкт, що вимагає від глави уряду добиватися відтермінування Brexit.
Про це він заявив під час дебатів в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Джонсон назвав дії депутатів спробою капітуляції перед ЄС і закликав лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна погодитися на вибори 15 жовтня.
"Чи можу я попросити лідера опозиції підтвердити, що, якщо цей законопроєкт про капітуляцію буде прийнятий, він дозволить народу цієї країни висловити свою думку 15 жовтня", - заявив Джонсон.
Він також заявив, що його стратегія полягала в тому, щоб укласти угоду про Brexit до саміту ЄС 17 жовтня і "зробити Brexit виконаним".
Джонсон сказав, що британський уряд домігся істотного прогресу і успіху в усуненні проблеми "запасного механізму" для ірландського кордону.
Для ухвалення рішення про дострокові вибори необхідна підтримка двох третин депутатів.
Нагадаємо, уряд Бориса Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.
Сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.