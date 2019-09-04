Джонсон требует досрочных выборов 15 октября, если парламент заблокирует Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон потребовал проведения внеочередных выборов 15 октября, если депутаты утвердят законопроект, требующий от главы правительства добиваться отсрочки Brexit.
Об этом он заявил во время дебатов в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Джонсон назвал действия депутатов попыткой капитуляции перед ЕС и призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина согласиться на выборы 15 октября.
"Могу ли я пригласить лидера оппозиции подтвердить, что, если этот законопроект о капитуляции будет принят, он позволит народу этой страны высказать свое мнение 15 октября", - заявил Джонсон.
Он также заявил, что его стратегия заключалась в том, чтобы заключить соглашение о Brexit до саммита ЕС 17 октября и "сделать Brexit выполненным".
Джонсон сказал, что британское правительство добилось существенного прогресса и преуспеет в устранении проблемы "запасного механизма" для ирландской границы, которая является основной в переговорах Британии и ЕС.
Напомним, правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.
Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.
Если депутаты его одобрят, Джонсон пообещал вынести на голосование предложение о проведении досрочных выборов, которые могут пройти 14 или 15 октября.