Джонсон требует досрочных выборов 15 октября, если парламент заблокирует Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон потребовал проведения внеочередных выборов 15 октября, если депутаты утвердят законопроект, требующий от главы правительства добиваться отсрочки Brexit.

Об этом он заявил во время дебатов в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон назвал действия депутатов попыткой капитуляции перед ЕС и призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина согласиться на выборы 15 октября.

"Могу ли я пригласить лидера оппозиции подтвердить, что, если этот законопроект о капитуляции будет принят, он позволит народу этой страны высказать свое мнение 15 октября", - заявил Джонсон.

Он также заявил, что его стратегия заключалась в том, чтобы заключить соглашение о Brexit до саммита ЕС 17 октября и "сделать Brexit выполненным".

Джонсон сказал, что британское правительство добилось существенного прогресса и преуспеет в устранении проблемы "запасного механизма" для ирландской границы, которая является основной в переговорах Британии и ЕС.

Напомним, правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.

Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.

Если депутаты его одобрят, Джонсон пообещал вынести на голосование предложение о проведении досрочных выборов, которые могут пройти 14 или 15 октября.