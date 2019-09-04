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Главою МЗС в новому уряді Італії став лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо

Середа, 4 вересня 2019, 17:06

Прем’єр Італії Джузеппе Конте представив президентові склад свого уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Посилені програмою, яка дивиться в майбутнє, ми присвятимо нашу енергію, наші навички, нашу пристрасть, щоб зробити Італію кращою в інтересах усіх громадян" – сказав Конте, представляючи міністрів свого уряду.

Посаду міністрів у новому кабінеті обійняв лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо.

У попередньому уряді Конте Ді Майо обіймав посади віце-прем'єра і глави міністерств праці та економічного розвитку.

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В Італії узгодили новий уряд, дострокових виборів не буде

Новий уряд Італії складе присягу у четвер.

В новому уряді не буде представників правої партії "Ліга". Її лідер Маттео Сальвіні вже запланував серію мітингів по всій Італії і закликав своїх прихильників до великої демонстрації в Римі.

Нагадаємо, Джузеппе Конте подав у відставку після того, як Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Це спровокувало політичну кризу і спонукало  "Руху 5 зірок" до переговорів з Демпартією, щоб не допустити дострокових виборів, на яких партія Сальвіні знову мала б великі шанси на перемогу.

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