Главой МИД в новом правительстве Италии стал лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо

Премьер Италии Джузеппе Конте представил президенту состав своего правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Усиленные программой, которая смотрит в будущее, мы посвятим нашу энергию, наши навыки, нашу страсть тому, чтобы сделать Италию лучшей в интересах всех граждан", - сказал Конте, представляя министров своего правительства.

Должность министра в новом кабинете занял лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо.

В предыдущем правительстве Конте Ди Майо занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.

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Новое правительство Италии даст присягу в четверг.

В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига". Ее лидер Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.

Напомним, Джузеппе Конте подал в отставку после того, как Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Это спровоцировало политический кризис и побудило "Движение 5 звезд" к переговорам с Демпартией, чтобы не допустить досрочных выборов, на которых партия Сальвини снова имела бы большие шансы на победу.

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