Нідерланди просять Росію посприяти в розшуку Цемаха

Влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти в пошуку Володимира Цемаха - ексбойовика "ДНР", який є підозрюваним у причетності до катастрофи малайзійського Boeing в липні 2014 року на сході України.

Про це заявив посол Нідерландів у РФ Роб Свартбол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

"Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з ним і також зібрати можливу інформацію від нього", - сказав Свартбол.

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Раніше повідомлялося, що Цемах нібито повернувся додому на окуповану Росією частину Донбасу. Чоловік керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

Нагадаємо, 7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.

Голова МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати його у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.

Голова МЗС України Вадим Пристайко підкреслив, що у взаємодії з Об'єднаною слідчою групою (JIT) українська влада зробила все, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства.

Прокуратура Нідерландів просила РФ видати Цемаха.

У своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН король Нідерландів Віллем-Олександр закликав Росію співпрацювати зі слідством у справі катастрофи.