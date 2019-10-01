Нідерланди просять Росію посприяти в розшуку Цемаха
Влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти в пошуку Володимира Цемаха - ексбойовика "ДНР", який є підозрюваним у причетності до катастрофи малайзійського Boeing в липні 2014 року на сході України.
Про це заявив посол Нідерландів у РФ Роб Свартбол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".
"Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з ним і також зібрати можливу інформацію від нього", - сказав Свартбол.
Раніше повідомлялося, що Цемах нібито повернувся додому на окуповану Росією частину Донбасу. Чоловік керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".
Нагадаємо, 7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.
Голова МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати його у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.
Голова МЗС України Вадим Пристайко підкреслив, що у взаємодії з Об'єднаною слідчою групою (JIT) українська влада зробила все, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства.
Прокуратура Нідерландів просила РФ видати Цемаха.
У своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН король Нідерландів Віллем-Олександр закликав Росію співпрацювати зі слідством у справі катастрофи.