Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Макрон призвал воплотить "формулу Штайнмайера"

В Финляндии произошло нападение в училище: погибший и 10 раненых, полиция открыла огонь

Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению россиян

Венгрия предложила нового кандидата в Еврокомиссию






Нидерланды просят Россию помочь в розыске Цемаха

Вторник, 1 октября 2019, 13:35

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой посодействовать в поиске Владимира Цемаха - экс-боевика "ДНР", который является подозреваемым в причастности к катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года на востоке Украины.

Об этом заявил посол Нидерландов в РФ Роб Свартбол, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Ранее сообщалось, что Цемах якобы вернулся домой на оккупированную Россией часть Донбасса. Мужчина управлял так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

Читайте также
Нидерланды подняли вопрос об обмене Цемаха среди послов ЕС

Напомним, 7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить его по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что во взаимодействии с Объединенной следственной группой (JIT) украинская власть сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.

Прокуратура Нидерландов просила РФ выдать Цемаха.

В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию сотрудничать со следствием по делу катастрофы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды MH17 Россия
powered by lun.ua