Нидерланды просят Россию помочь в розыске Цемаха

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой посодействовать в поиске Владимира Цемаха - экс-боевика "ДНР", который является подозреваемым в причастности к катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года на востоке Украины.

Об этом заявил посол Нидерландов в РФ Роб Свартбол, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Ранее сообщалось, что Цемах якобы вернулся домой на оккупированную Россией часть Донбасса. Мужчина управлял так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

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Напомним, 7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме в парламент заявил, что Нидерланды смогли допросить его по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что во взаимодействии с Объединенной следственной группой (JIT) украинская власть сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия.

Прокуратура Нидерландов просила РФ выдать Цемаха.

В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр призвал Россию сотрудничать со следствием по делу катастрофы.