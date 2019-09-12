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Нідерланди підняли питання про обмін Цемаха серед послів ЄС

Четвер, 12 вересня 2019, 10:32

Нідерланди на зустрічі послів країн Євросоюзу у Брюсселі порушили питання обміну Україною колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Вчора голландці підняли питання про Цемаха серед послів ЄС, висловивши велику стурбованість, і критично відгукнулися про те, що це питання не було згадано в заяві ЄС. Але навряд чи зараз будуть подальші переговори з цього питання", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.

Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії. Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.

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