Туреччина зазнала перших військових втрат у сирійській операції

Туреччина зазнала перших втрат серед військових з моменту початку операції проти курдів на північному сході Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Звістка про смерть солдата з'явилася, коли кампанія проти сирійських курдських бійців вступила на третій день і протидія акції зростала.

Міністерство оборони Туреччини заявило в п'ятницю, що під час бойових дій один військовий загинув і ще троє солдатів були поранені.

Міністерство також повідомило, що турецькі війська продовжують просуватися вглиб сирійської території і що за два дні були "нейтралізовані 277 терористів".

У четвер стало відомо про перші жертви у Туреччині серед цивільних: 6 осіб загинули і ще 70 отримали поранення внаслідок ракетних та мінометних обстрілів турецьких міст з боку Сирії.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

SDF заявили, що внаслідок турецьких повітряних ударів і обстрілів загинули вже 9 мирних мешканців, поранені десятки.

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Туреччину припинити односторонню військову операцію на північному сході Сирії.