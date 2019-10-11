Турция понесла первые военные потери в сирийской операции

Турция понесла первые потери среди военных с момента начала операции против курдов на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Известие о смерти солдата появилось, когда начался третий день кампании против сирийских курдских бойцов и противодействие акции возросло.

Министерство обороны Турции заявило в пятницу, что во время боевых действий один военный погиб и еще трое солдат были ранены.

Министерство также сообщило, что турецкие войска продолжают продвигаться вглубь сирийской территории и за два дня были "нейтрализованы 277 террористов".

В четверг стало известно о первых жертвах в Турции среди гражданских: 6 человек погибли и еще 70 получили ранения в результате ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

SDF заявили, что в результате турецких воздушных ударов и обстрелов погибли уже 9 мирных жителей, десятки ранены.

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, которая простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Евросоюз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.