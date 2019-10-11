Жалобы о давлении Белого дома на Украину подавались еще до звонка Трампа и Зеленского – WP

Сотрудники Совета национальной безопасности США выражали опасения по поводу попыток Белого дома оказать давление на Украину в политических целях еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, по крайней мере четыре сотрудника Совета нацбезопасности были настолько встревожены попытками администрации Трампа оказывать давление на Украину, что заявляли об этом юристу Белого дома как до, так и сразу после звонка Трампа Зеленскому 25 июля.

Характер и сроки ранее неизвестных обсуждений с юрисконсультом Совета нацбезопасности Джоном Эйзенбергом указывают на то, что чиновники передавали предупреждение по официальным каналам Белого дома раньше, чем предполагалось ранее, в том числе до телефонного звонка.

В то время чиновники были обеспокоены смещением в мае посла США в Украине Мари Йованович; последующими усилиями адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по пропаганде сговора, связанного с Украиной; а также сигналами на встречах в Белом доме о том, что Трамп хотел, чтобы новое правительство в Киеве представило материалы, которые могут нанести политический ущерб кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.

По словам чиновников, эти опасения резко выросли после телефонного звонка. В течение нескольких минут высокопоставленные чиновники, в том числе тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон, обзванивали подчиненных по поводу того, что сказал Трамп Зеленскому.

Болтон и другие изо всех сил пытались получить предварительную расшифровку, которая уже была "закрыта" в высокосекретной компьютерной сети.

"Когда люди слушали это в режиме реального времени, возникали серьезные опасения по поводу того, что происходит - раздавались сигналы тревоги. Люди пытались понять, что делать, как понять ситуацию", - сказал собеседник, знакомый с рядом событий в Белом доме.

Неясно, говорили ли чиновники, которые жаловались Эйзенбергу, с информатором, который написал жалобу на разговор Трампа с Зеленским, после которой в США заговорили об импичменте.

Также неизвестно, предпринял ли Эйзенберг какие-либо действия после предупреждений, полученных им ранее в июле, или после разговора Трампа и Зеленского.

Если это произошло, это поможет объяснить, как Белый дом уже знал об опасениях по поводу звонка 25 июля, когда с ним связался генеральный адвокат ЦРУ за несколько недель до того, как жалоба заявителя, поданная сотрудником агентства, стала публичной.