Посла США в ЄС опитають у Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського
Посол США в ЄС Гордон Сондленд свідчитиме у Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні очолюваної демократами Палати представників про те, чи повинен Трамп бути підданий імпічменту за тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб розслідувати справу проти його політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера.
Сонленд дасть свідчення у вівторок 8 жовтня.
Як повідомлялося, 11 жовтня у справі дасть свідчення і колишня посол США в Україні Марі Йованович.
Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського президента.