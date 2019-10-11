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Напад на синагогу в Німеччині: затриманий визнав антисемітський мотив

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 14:16

Підозрюваний у нападі на синагогу в Німеччині зізнався у скоєному і визнав крайньо правий антисемітський мотив під час судового слухання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

27-річний Штефан Балльє у п’ятницю кілька годин давав свідчення перед суддею федерального суду щодо нападу у місті Галле, в результаті якого загинули двоє людей.

Його обвинувачують у вбивстві двох осіб та замаху на вбивство семи людей. Зараз він утримується в слідчому ізоляторі.

Балльє 9 жовтня намагався потрапити у синагогу, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці, застреливши 40-річну жінку.

Через деякий час він відкрив стрілянину по закусочній, де був застрелений чоловік у віці 20 років.

Нападник 35 хвилин транслював свої дії онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Його дії кваліфіковано як правоекстремістський теракт.

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