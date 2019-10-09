Двоє загиблих в результаті стрілянини на сході Німеччини

В східнонімецькому місті Галле внаслідок стрілянини у середу, 9 жовтня, загинули щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Welt.

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Поліція попередила місцевих жителів, що злочинець – переховується, він озброєний стрілецькою зброєю. Людей попросили залишатися в квартирах або знайти безпечне місце.

За даними видання Bild, злочинець або кілька злочинців стріляли з автомата. Окрім загиблих також є поранені. Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

Про інцидент також пише місцеве видання Mitteldeutsche Zeitung. Воно зазначає, що стрілянина трапилася біля єврейського кладовища.