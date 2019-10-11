Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Манчестера: 5 раненых

Болгария выдвинула условия Северной Македонии для вступления в ЕС: переписать историю, отказаться от языка

Ирландия и Британия заявили о позитиве по Brexit: соглашение возможно до 31 октября

В США задержали двух соратников адвоката Трампа, помогавших ему с Украиной






Нападение на синагогу в Германии: задержанный признал антисемитские мотивы

Пятница, 11 октября 2019, 14:16

Подозреваемый в нападении на синагогу в Германии признался в содеянном и признал крайне правый антисемитский мотив во время судебного слушания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

27-летний Штефан Баллье в пятницу несколько часов давал показания перед судьей федерального суда о нападении в городе Галле, в результате которого погибли два человека.

Его обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство семи человек. Сейчас он содержится в следственном изоляторе.

Баллье 9 октября пытался попасть в синагогу, где еврейская община праздновала Йом-Кипур. Ему не удалось это сделать, поэтому он начал стрельбу на улице, застрелив 40-летнюю женщину.

Через некоторое время он открыл стрельбу по закусочной, где был застрелен мужчина в возрасте 20 лет.

Нападающий 35 минут транслировал свои действия онлайн с помощью видеокамеры, которая была закреплена на шлеме. Его действия квалифицированы как правоэкстремистский теракт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
терроризм Германия
powered by lun.ua