Атаку на синагогу в Німеччині скоїв ультраправий німець: опубліковано відео

Зловмисник, який атакував синагогу в німецькому місті Галле, є 27-річним ультраправим німцем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють джерела DPA.

Унаслідок стрілянини загинули двоє людей, ще кілька були поранені. Зловмисник кілька разів вистрелив біля місцевої синагоги і кинув гранату в бік єврейського кладовища.

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Аматорське відео показує, як чоловік у бойовому спорядженні стріляв із-за машини, яку припаркував просто посеред вулиці.

Нападника вдалося затримати. Вважається, що він діяв один. Поліція Галле каже, що небезпеки для населення більше немає.

Зловмисник під час нападу розмістив саморобні вибухові пристрої перед будівлею, а також спробував увійти до неї, повідомляють джерела.

Стрілянина зі смертельними наслідками сталася в Йом-Кіпур, одне з найголовніших свят євреїв.

Як відомо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) зафіксувало в 2018 році істотне зростання кількості насильницьких злочинів, скоєних правими екстремістами.