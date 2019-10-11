Атаку на синагогу в Німеччині кваліфікували як теракт

Німецькі слідчі та федеральний уряд називають напад на синагогу в Галле у землі Саксонія-Ангальт правоекстремістським терактом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Те, що ми вчора пережили, було терором", - сказав генеральний прокурор при Верховному суді Петер Франк у четвер, 10 жовтня.

На його думку, нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі й викликати міжнародний резонанс.

Підозрюваний нападник, 27-річний Штефан Б., звинувачується в подвійному вбивстві й замаху на вбивство ще в дев'ятьох випадках, сказав Франк. У його машині було виявлено вибухові пристрої, що загалом містили чотири кілограми вибухівки, додав він.

Читайте також Атаку на синагогу в Німеччині скоїв ультраправий німець: опубліковано відео

Тим часом міністр юстиції Німеччини Крістіна Ламбрехтзаявила, що скоєне в Галле було атакою злочинця-одинака. Стрілець керувався антисемітськими і праворадикальними мотивами, сказала Ламбрехт.

Керівниця мін'юсту ФРН також переконана, що правий екстремізм становить одну з найбільших нинішніх загроз, з котрою правова держава має боротися всіма засобами.

Як повідомлялося, підозрюваний спочатку спробував потрапити до синагоги, де на той момент з нагоди важливого юдейського свята Йом-Кіпур перебували понад 50 осіб. Однак двері були замкнені, і нападник не зміг прорватися всередину.

Після цього злочинець застрелив на вулиці жінку, яка звернулася до нього, а потім чоловіка, який перебував у закусочній неподалік, та зник на автомобілі. Згодом з'явилися повідомлення про стрілянину в Ландсбергу, розташованому за 15 кілометрів від Галле. Під час втечі зловмисник також поранив ще двох осіб.

Нападника затримали після того, як він потрапив у ДТП під час втечі. Наразі він перебуває в лікарні з двома вогнепальними пораненнями в шию, які отримав під час перестрілки з поліцейськими.