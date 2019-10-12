Туреччинa заявилa про захоплення центру першого сирійського міста

Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Національна армія (сирійські повстанці) сьогодні вранці взяла під контроль центр міста. Інспекції тривають в житлових районах", - заявив чиновник.

Турецькі війська протягом ночі посилили бомбардування Рас-ель-Айна після того як американські війська в регіоні потрапили під артилерійський обстріл з турецьких позицій.

Кількість загиблих серед цивільного населення внаслідок наступу Туреччини на північ Сирії зросла до 30 осіб, повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини в суботу.

Анкара розпочала наступ після того, як президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону в неділю з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і відкликав американські війська, які вели бої разом з курдськими силами.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині. США погрожують Анкарі наслідками за цю операцію.

Туреччина заявляє, що має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе перемістити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.