США заявили про обстріл з боку турків у Сирії, Анкара посилює бомбардування курдів

Турецькі сили в суботу, 12 жовтня, посилили обстріли навколо міста на північному сході Сирії після того як американські війська в регіоні потрапили під артилерійський обстріл з турецьких позицій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це вже четвертий день наступу турків проти курдських загонів.

Туреччина розпочала наступ після того, як президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону в неділю з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і відкликав американські війська, які вели бої разом з курдськими силами.

У п’ятницю ввечері Ердоган відхилив посилену міжнародну критику операції і заявив, що Туреччина "не зупинить цього, незалежно від того, що хто каже".

На передовій, навколо міста Рас ель-Айн, одного з двох прикордонних містечок, на які наступає Туреччина, піднявся густий дим після того, як турецька артилерія атакувала цю територію в суботу.

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У місті також розгорнулася інтенсивна стрілянина, в той час, як поблизу працювала авіація.

Рас ель-Айн з боку турецького кордону reuters

Трохи спокійніша ситуація в Тель-Аб'яді, іншій головній цілі операції приблизно на відстані 120 км на захід. В районі лунали лише поодинокі обстріли.

Раніше Пентагон заявив, що жоден з його солдатів не був поранений під обстрілом турецької артилерії поблизу сирійського міста Кобані, приблизно за 60 км на захід від основного району конфлікту.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що його сили не відкривали вогонь по базі США і вжили всіх заходів безпеки.

Військові спостерігачі зафіксували понад 100 загиблих з перших днів штурму. Організація Об'єднаних Націй заявила, що 100 тисяч людей покинули свої будинки.

У суботу вранці міністерство оборони Туреччини заявило, що 415 курдських бійців були "нейтралізовані" з початку операції.

Туреччина каже, що мета її нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині. США погрожують Анкарі наслідками за цю операцію.

Туреччина заявляє, що має на меті створити на "звільненій" частині Сирії "безпечну зону", куди вона зможе перемістити багатьох із 3,6 мільйона сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.