Турция заявила о захвате центра первого сирийского города

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Национальная армия (сирийские повстанцы) сегодня утром взяла под контроль центр города. Инспекции продолжаются в жилых районах", - заявил чиновник.

Турецкие войска в течение ночи усилили бомбардировки Рас-эль-Айна после того как американские войска в регионе попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций.

Количество погибших среди гражданского населения в результате наступления Турции на север Сирии возросло до 30 человек, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека в субботу.

Анкара начала наступление после того, как президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону в воскресенье с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и отозвал американские войска, которые вели бои вместе с курдскими силами.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию.

Турция заявляет, что намерена создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.