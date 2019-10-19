Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Британії відклав голосування за угоду про Brexit до наступного тижня

Парламент Британії проголосував за поправку про відтермінування Brexit

Прем'єр Північної Македонії запропонував дострокові вибори після відмови ЄС

Міністр енергетики США відмовився надавати документи про свою роль в Україні






Парламент Британії відклав голосування за угоду про Brexit до наступного тижня

Субота, 19 жовтня 2019, 17:16

Після п'яти годин дебатів у Палаті громад, протягом яких британські депутати обговорювали нову угоду по Brexit, сьогодні голосування за неї не відбудеться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Депутати підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Ця поправка призвела до того, що голосування за угоду з Євросоюзом, намічене на вечір суботи, позбавлене сенсу.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішив відправити депутатів додому і скасував наступне голосування.

Тепер очікується, що уряд представить законопроєкт на наступному тижні, перше голосування можливе у вівторок.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua