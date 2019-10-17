"Жорсткого" кордону не буде: ЄС і Британія подолали ключову проблему в угоді про Brexit

Євросоюз та Велика Британія зуміли домовитися щодо ключової перепони в проєкті нової угоди про Brexit і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє на пресконференції у Брюсселі.

Сторони домовилися включити в угоду про вихід законодавче рішення, яке дозволить уникнути "жорсткого" кордону після виходу Британії з ЄС.

Друга домовленість полягає в тому, що Північна Ірландія залишається в рамках британської митної території.

Барньє також повідомив, що Північна Ірландія залишиться пов’язаною з обмеженою кількістю правил ЄС, в основному пов’язаними с товарами.

Британська влада зможе застосовувати британські тарифи на продукцію, яка надходить з третіх країн, якщо ці товари не надходитимуть далі на єдиний ринок ЄС.

Також сторони врегулювали питання податку на додану вартість, проте Барньє не уточнив деталі.

"Ці пропозиції також поширюються на перехідний період, про який просив британський уряд і який триватиме до кінця 2020 року, тобто 14 місяців, починаючи від сьогодні", - сказав Барньє.

Сьогодні в Брюсселі починається дводенний саміт ЄС, на якому лідери держав обговорять текст нової угоди.