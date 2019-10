Британія і ЄС досягли угоди про Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit, та закликав законодавців затвердити її у вихідні.

"У нас є чудова нова угода, яка повертає контроль", - сказав Джонсон у своєму твіті, повідомляє "Європейська правда".

"Тепер парламент повинен завершити Brexit у суботу, щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таких як вартість проживання, охорона здоров'я, насильницька злочинність та наше довкілля", - додав Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

У свою чергу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив: "Де є воля, там є угода - у нас є! Це справедлива і збалансована угода для ЄС та Великої Британії, і це відповідає нашому зобов'язанню знайти рішення. Я рекомендую Раді ЄС схвалити цю угоду".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9