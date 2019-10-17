Британія і ЄС досягли угоди про Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit, та закликав законодавців затвердити її у вихідні.

"У нас є чудова нова угода, яка повертає контроль", - сказав Джонсон у своєму твіті, повідомляє "Європейська правда".

"Тепер парламент повинен завершити Brexit у суботу, щоб ми могли перейти до інших пріоритетів, таких як вартість проживання, охорона здоров'я, насильницька злочинність та наше довкілля", - додав Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

У свою чергу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив: "Де є воля, там є угода - у нас є! Це справедлива і збалансована угода для ЄС та Великої Британії, і це відповідає нашому зобов'язанню знайти рішення. Я рекомендую Раді ЄС схвалити цю угоду".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Сьогодні в Брюсселі відбувається саміт ЄС, на якому лідери держав обговорять текст нової угоди.

Як пише Euractiv, джерела в Європейському парламенті, знайомі з цим питанням, повідомили, що угода про Brexit може бути винесена на голосування в юридичний комітет парламенту в понеділок і на повне пленарне засідання наступного четверга.

Джерела підтвердили, що залишається питання про режим ПДВ, який застосовується до Північної Ірландії. Тим часом найбільша партія Північної Ірландії "Демократична юніоністська партія" підтвердила, що не підтримує угоду Джонсона і ЄС через занепокоєння з приводу питань "митниці" та "ПДВ".

За даними Reuters, Джонсон пішов на значні поступки в питанні ірландського кордону, зокрема, домовлено про заснування прикордонної митної служби в Ірландському морі.

Євросоюз і Велика Британія мають затвердити угоду до 31 жовтня.