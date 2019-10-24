Зеленський піддавався тиску з боку Трампа за два тижні до інавгурації - AP

Президент України Володимир Зеленський за два тижні до інавгурації в травні 2019 року обговорював зі своєю командою тиск, який нібито чинили на нього американський лідер Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство The Associated Press з посиланням на три джерела.

Повідомляється, що Зеленський зібрав невелику групу радників 7 травня в Києві на зустріч, яка повинна мала бути присвячена енергетичним потребам країни.

Замість цього група провела більшу частину тригодинної дискусії намагаючись вирішити, як реагувати на наполягання Трампа і Джуліані провести розслідування проти сина Джо Байдена і як уникнути залучення в американські вибори.

Зустріч відбулася до інавгурації Зеленського, але приблизно через два тижні після того, як Трамп подзвонив, щоб привітати його з перемогою.

Деталі тієї телефонної розмови двох лідерів не були оприлюднені, і неясно, чи просив Трамп розслідувати справу Байдена.

Агентство відзначає, що свідоцтва трьох осіб різняться в тому, чи посилався Зеленський на перший дзвінок з Трампом в якості джерела свого занепокоєння. Але всі їхні розповіді свідчать, що обраний президент України насторожено ставився до того, що Трамп наполягав на розслідуванні справи колишнього віцепрезидент і ділових відносин його сина Хантера.

Нагадаємо, вчора конгресмени-республіканці зірвали виступ високопоставленої представниці Пентагону, яка мала дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про можливий імпічмент Трампа.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".