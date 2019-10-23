Республіканці зірвали свідчення представниці Пентагону у справі Трампа, сталася сутичка

Конгресмени-республіканці в середу зірвали виступ високопоставленої представниці Пентагону, яка мала дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про можливий імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Республіканці увірвалися в кімнату для слухань, де представниця Пентагону Лора Купер повинна була за закритими дверима дати свідчення в рамках розслідування, яким керують демократи.

За словами свідків, виникла сутичка і на місце була викликана поліція Капітолію, щоб очистити кімнату, і навести порядок.

Помічник одного з конгресменів сказав, що республіканці принесли мобільні телефони в кімнату, хоча це суворо заборонено.

"Вони схвильовані. Вони намагаються зупинити це розслідування. Вони не хочуть чути сьогодні свідчення від свідка Купер. Вони знають, що буде надано більше фактів, які є абсолютно убивчими для президента Сполучених Штатів", - заявив представник Демократичної партії Тед Ліу.

Представник Демократичної партії Стівен Лінч, якому дозволено бути присутнім на свідченнях в якості члена Комітету з нагляду Палати представників, сказав, що Купер сьогодні не давала свідчень.

Помічник Палати представників сказав, що судовий розгляд, пов'язаний з імпічментом, було тимчасово призупинено.

Представник Демократичної партії Джеррі Конноллі сказав, що деякі республіканці кричали в кімнаті.

До того, як конгресмени спробували увірватися до зали засідань, перед журналістами з'явилися десятки республіканців з Палати представників, деякі з яких засудили процес імпічменту. Вони скаржилися на те, що свідчення беруться в приватному порядку, а не на громадських слуханнях, і що Палата представників не проводила голосування, яке офіційно дає дозвіл провести розслідування.

"Це обман, і настав час його припинити", - сказав конгресмен-республіканець Марк Уокер.

Республіканець Метт Гетц, відвертий прихильник Трампа, який керував діями колег по партії в середу, намагався потрапити в зал засідань і минулого тижня, але його не пустили, тому що він не був членом жодного з трьох комітетів, які ведуть розслідування.

Напередодні свідчення давав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".