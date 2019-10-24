Зеленский подвергался давлению со стороны Трампа за две недели до инаугурации – AP

Президент Украины Владимир Зеленский за две недели до инаугурации в мае 2019 года обсуждал со своей командой давление, которое якобы оказывали на него американский лидер Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство The Associated Press со ссылкой на три источника.

Сообщается, что Зеленский собрал небольшую группу советников 7 мая в Киеве на встречу, которая должна была быть посвящена энергетическим потребностям страны.

Вместо этого группа провела большую часть трехчасовой дискуссии пытаясь решить, как реагировать на настояния Трампа и Джулиани провести расследование против сына Джо Байдена и как избежать вовлечения в американские выборы.

Встреча состоялась до инаугурации Зеленского, но примерно через две недели после того, как Трамп позвонил, чтобы поздравить его с победой.

Детали того телефонного разговора двух лидеров не были обнародованы, и неясно, просил ли Трамп расследовать дело Байдена.

Агентство отмечает, что свидетельства трех человек различаются в том, ссылался ли Зеленский на первый звонок с Трампом как на источник своего беспокойства. Но все их рассказы свидетельствуют, что избранный президент Украины настороженно относился к тому, что Трамп настаивал на расследовании дела бывшего вице-президента и деловых отношений его сына Хантера.

Напомним, вчера конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагона, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей по делу о возможном импичменте Трампа.

Читайте полный текст показаний: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Показания посла США Уильяма Тейлора".