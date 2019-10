Трамп заявив, що не знає дипломата Тейлора, який очолює посольство США в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив що не знає дипломата Вільяма Тейлора, який зараз обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні і два дні тому дав свідчення у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Республіканець антитрампівець Джон Беллінгер представляє дипломата антитрампівця Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом!", - написав Трамп.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....