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Трамп заявив, що не знає дипломата Тейлора, який очолює посольство США в Україні

Четвер, 24 жовтня 2019, 08:28

Президент США Дональд Трамп заявив що не знає дипломата Вільяма Тейлора, який зараз обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні і два дні тому дав свідчення у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Республіканець антитрампівець Джон Беллінгер представляє дипломата антитрампівця Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом!", - написав Трамп.

Він вкотре розкритикував розслідування демократів, яке, за його словами, не відповідає встановленим процедурам і умовам прозорості.

Тейлор у своїх свідченнях розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Нагадаємо, вчора конгресмени-республіканці зірвали виступ високопоставленої представниці Пентагону, яка мала дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про можливий імпічмент Трампа.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".

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Імпічмент Трампа
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