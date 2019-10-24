Трамп заявив, що не знає дипломата Тейлора, який очолює посольство США в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив що не знає дипломата Вільяма Тейлора, який зараз обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні і два дні тому дав свідчення у справі про імпічмент.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"Республіканець антитрампівець Джон Беллінгер представляє дипломата антитрампівця Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом!", - написав Трамп.
Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019
Він вкотре розкритикував розслідування демократів, яке, за його словами, не відповідає встановленим процедурам і умовам прозорості.
Тейлор у своїх свідченнях розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.
Нагадаємо, вчора конгресмени-республіканці зірвали виступ високопоставленої представниці Пентагону, яка мала дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про можливий імпічмент Трампа.
Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".