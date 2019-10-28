Премьер Британии согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон формально согласился на предложенное ЕС отсрочке даты выхода страны из блока до 31 января 2020 года.

Об этом говорится в письме Джонсона на имя президента Европейского совета Дональда Туска, сообщает "Европейская правда".

В письме премьер Британии отметил, что у него не остается выбора кроме как "подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на это отсрочку".

"Я должен четко указать, что это нежелательное продолжение членства Британии в ЕС вредит нашей демократии и отношениям между нами и нашими европейскими друзьями", - написал Джонсон.

Он подчеркнул, что в течение времени, которое Британия будет оставаться в ЕС он делать все для защиты ее интересов, в том числе принимать участие в процессе принятия блоком решений.

Вместе с тем британский премьер отметил, что и далее будет добиваться проведения досрочных выборов в декабре, чтобы новый парламент смог решить вопрос Brexit.

Если же, по его словам, парламент будет противостоять идее выборов, то Джонсон будет убеждать страны ЕС не позволять дальнейшие отсрочки выхода Британии из ЕС.

Ранее 27 стран ЕС проголосовали за то, чтобы предложить Британии отсрочку выхода до 31 января 2020 года.

Как известно, Палата общин британского парламента сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Британия должна была выйти с ЕС в четверг, но ни Лондон, ни Брюссель не хотят допускать "жесткого" Brexit - выхода страны без утвержденной сделки.