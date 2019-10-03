Волкер стремился изменить впечатление Трампа о Зеленском - СМИ

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил об отставке на прошлой неделе и 3 октября выступит перед конгрессменами, от начала стремился изменить впечатление президента Дональда Трампа, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Волкер согласился дать показания Конгрессу без повестки или каких-либо предварительных условий, сообщает человек, знакомый с этим вопросом. Его слушания будут первыми среди пяти бывших и нынешних должностных лиц Государственного департамента, которых вызвали комитеты Палаты по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, ведущие проверку, являющуюся частью расследования импичмента Трампа.

Конгрессмены 11 октября также заслушают Мари Йованович, бывшего посла США в Украине, отозванного Трампом.

Читайте также Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского - WP

Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, который первым оценил жалобу информатора, даст показания за закрытыми дверями в пятницу, 4 октября.

Волкер в четверг представит свою версию о том, как он пытался справиться с нетрадиционными связями между коллегами Трампа и иностранными лидерами в официальных дипломатических каналах.

Курт Волкер попал в расследование адвоката Трампа Руди Джулиани в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, и в жалобе на информатора говорится, что он пытался "сдержать вред", нанесенный Джулиани.

Волкер посетил Киев на следующий день после разговора Трампа с Зеленским 25 июля, и он дал советы, как "ориентироваться" на запрос американского президента по расследованию относительно Байденов.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Волкер был среди тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Государственного департамента по организации государственного визита для украинского лидера.

Волкер - исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна при Аризонском государственном университете. Институт, названный именем покойного сенатора Джона Маккейна из Аризоны, базируется в Вашингтоне.

Читайте также: "Отставка Волкера: что ее вызвало и какие последствия она будет иметь для Украины".