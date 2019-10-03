Волкер свідчить на закритому засіданні у Конгресі США

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який оголосив про відставку минулого тижня, 3 жовтня з'явився перед членами трьох комітетів Конгресу для свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Волкер подав у відставку через день після публічного оприлюднення скарги викривача, в якій описувалося, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну адвокатом Трампа Руді Джуліані при спробах тиснути на Україну з метою розслідування проти колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера.

Коли дипломат прибув на Капітолійський пагорб, Джуліані виклав у Twitter низку текстових повідомлень, які отримав від Волкера, обговорюючи контакти з Андрієм Єрмаком, радником президента України Володимира Зеленського.

Джуліані заявив, що вищі посадові особи Державного департаменту були в курсі та схвалили його дії в Україні від імені президента.

В одному повідомленні Волкер обговорює зустріч на початку серпня.

"Будь ласка, надішліть дати, коли будете в Мадриді. Я побачу Єрмака завтра вранці. Він приїде до вас в Мадрид. Спасибі за вашу допомогу! Курт", - йдеться в одному з повідомлень.

Мадридська зустріч була вказана у скарзі інформатора як продовження розмови Трампа із Зеленським 25 липня.

Волкер у четвер представить свою версію про те, як він намагався впоратися з нетрадиційними зв'язками між колегами Трампа та іноземними лідерами в офіційних дипломатичних каналах.

За даними ЗМІ, дипломат від початку прагнув змінити враження Трампа, що новообраний президент України Володимир Зеленський є ненадійним союзником.

Водночас Трамп неодноразово використовував віцепрезидента Майкла Пенса для того, щоб здійснити тиск на українського лідера.

Генеральний інспектор розвідувального співтовариства США Майкл Аткінсон, який першим оцінив скаргу викривача, дасть свідчення за закритими дверима у п’ятницю, 4 жовтня.

Конгресмени 11 жовтня також заслухають Марі Йованович, колишнього посла США в Україні, якого відкликав Трамп.