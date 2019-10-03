Волкер дает показания на закрытом заседании в Конгрессе США

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который объявил об отставке на прошлой неделе, 3 октября предстал перед членами трех комитетов Конгресса для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы обличителя, в которой описывалось, что он пытался "сдержать вред", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Когда дипломат прибыл на Капитолийский холм, Джулиани изложил в Twitter ряд текстовых сообщений, которые получил от Волкера, обсуждая контакты с Андреем Ермаком, советником президента Украины Владимира Зеленского.

Джулиани заявил, что высшие должностные лица Государственного департамента были в курсе и одобрили его действия в Украине от имени президента.

В одном сообщении Волкер обсуждает встречу в начале августа.

"Пожалуйста, пришлите даты, когда вы будете в Мадриде. Я увижу Ермака завтра утром. Он приедет к вам в Мадрид. Спасибо за вашу помощь! Курт", - говорится в одном из сообщений.

Мадридская встреча была указана в жалобе информатора как продолжение разговора Трампа с Зеленским 25 июля.

Волкер в четверг представит свою версию о том, как он пытался справиться с нетрадиционными связями между коллегами Трампа и иностранными лидерами в официальных дипломатических каналах.

По данным СМИ, дипломат изначально стремился изменить впечатление Трампа, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником.

В то же время Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказать давление на украинского лидера.

Генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, который первым оценил жалобу обличителя, даст показания за закрытыми дверями в пятницу, 4 октября.

Конгрессмены 11 октября также заслушают Мари Йованович, бывшего посла США в Украине, которую отозвал Трамп.